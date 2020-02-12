Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedeflerden 37 tanesinin bugün itibarıyla gerçekleştiğini sizlerle paylaşmak isterim" dedi.



Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı"na katıldı. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada hukuk devletinin temel güvencesinin bağımsız ve tarafsız yargının mevcudiyeti olduğunu belirterek, hukukun üstünlüğü kavramının ete kemiğe bürünmesinin adil ve etkili işleyen, ihtilaflara süratle yanıt veren güçlü bir yargı teşkilatı ile mümkün olduğunu söyledi. Yargılama faaliyetlerinin gücünü ve itibarını hukukçunun ehliyetinden, muhakeme yeteneğinden, adalete bağlılık gibi üstün ahlaki değerlerinden aldığını ifade eden Gül, adaletin ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükseldiğini kaydetti. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki çok önemli başlıklardan birisinin hukuk eğitimi ve hukuk mesleklerine giriş olduğunu dile getiren Gül, "Bu çerçevede Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedeflerden 37 tanesinin bugün itibarıyla gerçekleştiğini sizlerle paylaşmak isterim. Kanun gerektiren tüm faaliyetler birinci yargı paketiyle kanunlaşmış, 24 Ekim'de yayınlanmış ve bu pakete karşı muhalefetin bile Anayasaya aykırılık iddiasıyla bir iki teknik şey haricinde bir itirazı olmamıştır. Onun ötesinde kanun gerektirmeyen konularda da adımlar atılmış, 250 faaliyetin 37'si gerçekleşmiştir. Yine yakın zamanda Meclis gündemine gelmesini ve kanunlaşmasını beklediğimiz ikinci, üçüncü, dördüncü yargı paketleriyle Türkiye'nin hukuk sorunlarını çözmeyi hep birlikte amaçlıyoruz" diye konuştu.



Hukuk fakültelerine girişte 190 bin olan başarı puanının 125 bine çekildiğini anımsatan Gül, "Biz, 'daha yukarıya' çekilsin dedik ama bu sene meyvesini alacağız. Bunun takibini yapacağız, başarı çıtasını daha da yukarıya çıkarmayı hepimiz hedefliyoruz. Hukuk fakültesine gittiğinde o okulda bir tane profesör, 8 tane yeni akademi dünyasına katılmış meslektaşımızın olduğu bir yerde hukuk fakültesi tabelasının asılması, o tabelanın altından geçmek gerçekten bizim için üzücüdür. Genç arkadaşlarıma söylüyorum, hukuk fakültesi tercih ederken lütfen kadrosuna bakın, dersinize giren kişilerin hukukçu mu değil mi, kaç tane profesör, doçent var, buna bakarak tercih edin. Bu sene üniversite sınavlarında daha nitelikli, daha kaliteli bir tercihi görmeyi hep birlikte umut ediyoruz" şeklinde konuştu.



Çalıştaya Bakan Gül'ün yanı sıra Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve yargı mensupları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA