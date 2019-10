Bakan gül hukuki istikrar olmazsa, insanların yargıya güveni olmaz-2

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Paketi ile ilgili, "İfade ve düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak, kanun yolunu genişletiyoruz. Hukuki istikrar olmazsa insanların yargıya güveni olmaz. İşte bu nedenle hukuk istikrarını sağlamak adına çok önemli düzenlemeyle içtihat birliğini de sağlayacak şekilde, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha güçlendirici bu düzenleme yürürlüğe girmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Trabzon'da düzenlenen 'Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin TBMM'deki ilk paketinin görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yargı Reformu Paketi ile ilgili görüşlerin olumlu olduğunu belirten Gül, "Kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Belgesi, çok olumlu tepkilerle karşılandı. Bu süreci yürütürken, toplumun her kesimini dinleyerek, her kesimi paydaş kabul ederek, bu belgeyi hazırladık. Reform konusundaki olumlu tepkiler verenler kadar eleştiren arkadaşlar da bizim için çok önemlidir; çünkü dışlayıcı bir anlayışla reform yapılamaz. Tüm bu eleştiri ve önerileri dikkate alarak, bakanlık olarak revize eden dinamik bir süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Bu iklimin korunması, bizim temel hedefimizdir. Bunu da hep birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.

'KANUN YOLUNU GENİŞLETİYORUZ'

Hukuki istikrarın, devlet ve millet için çok önemli olduğunu belirten Bakan Gül, şunları söyledi:

"Nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen teklif oldu. Burada ifade ve düşünce özgürlüğünü daha da güçlendiren, önemli düzenlemeler bulunmaktadır ve yargının da iş yükünü hafifletecek, vatandaşlarımızın da günlük hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler söz konusu. İfade ve düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak, kanun yolunu genişletiyoruz. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar kadar hukuk istikrarı da devlet için millet için çok önemlidir. Hukuki istikrar olmazsa insanların yargıya güveni olmaz. İşte bu nedenle hukuk istikrarını sağlamak adına çok önemli düzenlemeyle içtihat birliğini de sağlayacak şekilde, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha güçlendirici bu düzenleme yürürlüğe girmektedir. Yine internet erişim anlamında, bildiğiniz gibi sitenin topyekun hepsini değil ilgili suça neden olan bir kısmının içeriğinin kapatılması hususunda da düzenleme söz konusu. İstinaflar da yargı sisteminde çok önemli hizmet görmektedir. İstinaflar Türk yargı sistemi ve vatandaşlara büyük imkan sağlamaktadır. Uygulamadaki ihtiyaçları dikkate alarak, istinaf düzenlemesiyle ilgili de birtakım düzenlemeler getirdik. Bu da istinaf sisteminin daha da güçlenmesine destek verecektir."

'ÖRSELENMEYİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

Pakette yer alan azami tutukluluk süresi, cinsel istismar ve şiddet suçlarına ilişkin yargılanma usulüne ilişkin de bilgi veren Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Soruşturma evresinde yine azami tutuklama süresi ön görülmektedir. Tutuklamanın esas bir mahkumiyet kararı gibi algılanması, yargıya olan güveni sarsan başlıklardan biriydi. Bu nedenle azami tutukluluk öngörüşü, düzenlemede yer almıştır. Böylece çok az bile olsa uygulamada yargıya güveni zedeleyen ve sanki 'Siyasi ya da farklı keyfi sebeplerle bu tutuklamalar oldu' algısını ve intibasını verecek bu düzenlemelerin asla ve asla olmasını istemediğimiz için böyle bir düzenlemede yargıya güveni artıracağına ve kişi özgürlüğünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan biri. Bu çerçevede yine adli görüşme odaları gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya ve şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk, bu suçun failiyle bir araya gelmeden ifade verebilecektir. Bu konuda uygulamada olan düzenlemeler, yasal statüye kavuşmaktadır. Böylece istismara uğramış, şiddete maruz kalmış bir kişi, mahkemede 'Sana bu mu şiddette bulundu?' diye yüz yüze gelip, tekrar kadın ve çocuğun örselenmesine sebep oluyor. İşte bu düzenlemeyle bir kez daha örselenmeyi ortadan kaldıracak paketi getireceğiz."

'GİZLİLİĞİ SAĞLAYACAK DÜZENLEME'

Pakette, cinsel istismara uğrayan çocukların dava dosyasında yer alan görüntülerinin gizliği ve muhafazası konusunda yeni düzenlemelerin de yer aldığını kaydeden Bakan Gül, "Cinsel suç mağdurları görüntülerinin kişisel veri olarak dava dosyasında saklanması ve gizliliği için her türlü yasal tedbirlerin alınması yasal bir hükümlük olarak geliyor. Dosyada gerek sabit gerek farklı sebeplerle yer alan bu belgeler bakıyorsunuz sosyal medyada dolaşıyor, yayınlanıyor. Yahu bu çocuk büyüyecek, sosyal hayata girecek. Bu çocuğun tüm bu verilerinin yayınlanması, alenileşmesi bu kişi için en büyük istismardır. İşte bu gizliliği sağlayacak, mahkeme dosyasında muhafaza edilecek şekilde bir düzenleme de yer almaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA