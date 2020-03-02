Bakan Gül: İnsanlık dışı müdahaleleri endişe ile takip ediyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından Avrupa 'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik müdahalelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, "Dün Suriye'de rejimin katliamlarını görmezden gelenler, bugün de kapılarındaki on binlerin feryadına sessiz kalmakta, adeta düşman hukuku uygulayarak masum insanların yaşam haklarını dahi hiçe saymaktadırlar. Artık mesele hukuki olmanın da ötesinde, insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır. Mültecilerin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarının önündeki engellerin kaldırılması bütün dünyanın ortak meselesidir. Bugün göç ve mülteci sorunu konusunda gerekli adımları atmayan ve çifte standart sergileyen Avrupa ülkeleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme gibi uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir. Geçmişten bugüne dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün dünya mazlumlarına kucak açan Türkiye, insanlığın ve vicdanların sözcüsü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ANKARA,