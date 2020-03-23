Bakan Gül: İşyurtları Kurumu'nun kiraya verdiği işletmelerden kira alınmayacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA