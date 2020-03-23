Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Gül: 'İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak' - Ekonomi

Bakan Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.

23.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:32
Bakan Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'den yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Twitter, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Ekonomi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Ekonomi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Ekonomi
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Ekonomi
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Ekonomi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Koronavirüs AB'de taşımacılığı felç etti - Ekonomi KGF Genel Müdürü görevinden ayrıldı - Ekonomi Basın borcuna erteleme - Ekonomi Rusya tahıl ürünleri ihracatını askıya aldı - Ekonomi Rusya tahıl ürünleri ihracatını askıya aldı - Ekonomi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi - Ekonomi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı - Ekonomi Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı - Ekonomi Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar - Ekonomi Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı - Ekonomi Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading