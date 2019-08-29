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Bakan Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.

29.08.2019 10:50
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.
Adalet Bakanı Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız."
Bakan Gül:

Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: AA

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