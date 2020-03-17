Bakan Gül: Karantinaya uymamak suç
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışların ceza kanuna göre suç olduğunu bildirdi.
17.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:27
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışların ceza kanuna göre suç olduğunu bildirdi. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" dedi.
ANKARA,
Kaynak: DHA
Etiketler : Abdulhamit Gül, Güncel
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