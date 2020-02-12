Bakan Gül: "Kimse 'Kadir suçludur' diyemez"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimse 'Kadir suçludur' diyemez. Ama ortada ceset var. Bir cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Şu da bir gerçek hakim, savcılar da sizin bizim gibi bir insan. Onların da vicdanı var ve deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklardır" dedi.



Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı"na katıldı. Program sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, Kadir Şeker'in parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla öldürmesine ilişkin, "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor. Bu soruşturma neticesinde bir karara varılacak. Savcılık makamı kişinin sadece aleyhine delilleri toplayan bir soruşturma yapmıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse 'Kadir suçludur' diyemez. Ama ortada ceset var. Bir cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Şu da bir gerçek hakim, savcılar da sizin bizim gibi bir insan. Onların da vicdanı var ve deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklardır. Bize düşen soruşturma sonucunu beklemektir. Bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye 'mahkum oldu, suçludur' demek doğru değildir. Serbest bırakıldı diye de suçsuzdur anlamı da çıkmaz" diye konuştu.



Bakan Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki "FETÖ'nün siyasi ayağı" iddialarına ilişkin ise, "15 Temmuz'da namluların, F-16'ların hedef olarak yöneldiği kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iken ve özel bir şekilde 17-25 yargı darbesiyle şüpheli diyerek sözde iddianameler hazırlayarak bütün hedefleri Tayyip Erdoğan'a bu FETÖ yöneltmişken, 'siyasi ayak Tayyip Erdoğan' demek milletin aklıyla alay etmektir, bu süreçle dalga geçmektir, asla kabulü mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız ailesiyle birlikte o gece canını ortaya koymuştur. FETÖ ile mücadele ederken adeta partide ve hükümeti bile 'Ya bu kadar da abartmak doğru mudur?' gibi belki de gerekli desteği alamadığı halde tek başına mücadele etmiş bir liderdir. Dolayısıyla bu tür şeylerin kabulü mümkün değildir. Her şeyiyle, bütün yaşamıyla ve tavırlarıyla aldığı kararlarıyla FETÖ ile ve devletin içindeki her türlü yapıyla mücadele etmiş bir liderdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA