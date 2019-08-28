Haberler» Güncel» Haber

- Bakan Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

- Bakan Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştüLEFKOŞA - Lefkoşa'da temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

28.08.2019 11:09
- Bakan Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
- Bakan Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
LEFKOŞA - Lefkoşa'da temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC'deki temasları kapsamında Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabri ile Cumhuriyet Anıtı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti. Bakan Gül, kabir ziyaretlerinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme sırasında ve sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.
BakanGül, KKTC'de bugünkü temasları kapsamında KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşecek. Daha sonra KKTC Başbakanı ile bir araya gelmesi Beklenen Bakan Gül, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya gelecek ardından basın toplantısı düzenleyecek.
- Bakan Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20   Kadınlardan, emine bulut yürüyüşü
12:20   Hong Kong'da maskeli protestocuları ifşa edene ödül vaadi
12:19   Azerbaycanlı papazlardan Zeve Şehitliği'ne ziyaret, Ermenilere tepki
12:19   Bastonla adliyeye getirilen uyuşşturucu şüphelisi serbest
12:19   Uzmanlar uyarıyor: çocuğunuz daha fazla para harcamaya başladıysa dikkat
12:18   Kaymakam Doğramacı ADEM'i ziyaret etti
12:18   Hdp'li belediye, şehit yakınlarının işe iadelerini kabul etmedi