Bakan Gül: "Milletin derdini unutur, kendi derdimize düşersek kaybederiz"

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm meselelerinin Türkiye olduğunu ifade ederek, "Meselemiz ülkemizdeki 82 milyonun birliği, beraberliği ve kardeşliğidir, sofrasındaki ekmeği büyütmektir, özgürlüğünü, artırmaktır. Biz ülkemizi büyütmenin derdiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Adalet Bakanı Gül, ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'i ziyaret etti. Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Gül, burada il genelinde dereceye girmiş sporculara hediye takdim etti. Gül daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Gül son ziyaretini AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına yaptı.



"Afyon'a her türlü destek verilmiştir"



Bakan Gül yaptığı açıklamada, milli mücadelenin karargahı Afyon'da olduğunu söyledi. Tüm yatırımları ve özellikle adliyeye yönelik çalışmaları yerinde görmek ve toplantı katılmak için Afyonkarahisar'a geldiğini ifade eden Gül, "Afyonlu hemşerilerimize sıcak ilgileri ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim. Belediye seçimlerinde, genel seçimlerde Afyon her zaman Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın yanında yer almış güçlü bir destek vermiştir. Bizler de bu desteğe layık olmak için gece, gündüz çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Afyonkarahisar'a her yönüyle hizmetlerin devamı için her alanda her türlü desteği vermiştir. Her zaman talimatları vermişlerdir" dedi.



"Milletin derdini unutur, kendi derdimize düşersek kaybederiz"



AK Parti'nin en büyük gücünün milletin desteği olduğunun altını çizen Gül, "Belediye seçimlerinde çok güçlü bir destek verildi. İnşallah Başkanımızda aldığı bu bayrak yarışını daha ileriye taşıyacak. Milletimize mahcup olmadan çalışmaları sürdürmemiz lazım. AK Parti'nin en büyük gücü milletin desteğidir, milletin duasıdır. AK Parti aldığı bu gücü de milletin yanında durarak hep göstermiştir. Milletin karşısındaki vesayetçilere karşı en güçlü sesler AK Parti'den çıkmıştır. Milletin ekmeğiyle, milletin özgürlüğüne uzanmak isteyen bütün ellere karşı AK Parti bu konuda milletin yanında yer alarak milletin iradesini korumak için, milletin ekmeğini korumak için hep milletin yanında siyaset yapmıştır. Biz millete sırtımızı dönersek ancak zaman kaybederiz. Kırgınlıklar, küskünlükler olursa ancak o zaman kaybederiz. Milletin derdini unutur, kendi derdimize düşersek kaybederiz o yüzden biz özellikle kongre vesileleriyle kırgınlık dargınlık olmadan memlekete hizmet etmek için bunları bir fırsata dönüştürmeyi inşallah yine başaracağız. Daha da güçlenerek AK Parti inşallah yoluna devam edecek. Milletle beraber bu tabelayı asan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Burada en büyük gücümüz milletimiz duası, teşkilatımızın da gayretlerdir" diye konuştu.



"Türkiye daha iyi nasıl büyüyecek meselemiz budur"



Gül, "Bizim kongrelerde Afyon'a daha nasıl iyi hizmet edeceğiz, Afyon daha iyi nasıl nerede yer alacak onun için çalışıyoruz. Türkiye daha iyi nasıl büyüyecek daha iyi yere gelecek meselemiz budur. Meselemiz Türkiye'dir, meselemiz mazlumların yanında olmaktır. Meselemiz ülkemizdeki 82 Milyonun birliği beraberliği kardeşliğidir, sofrasındaki ekmeği büyütmektir, özgürlüğü artırmaktır. Biz ülkemizi büyütmenin derdiyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Bakan Gül'ün açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA