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Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasını kınadığını belirterek, "O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır.

29.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:14Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'de Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasını kınadığını belirterek, "O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır. Türkiye, 82 milyonun, hepimizin evidir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, bölgedeki adalet hizmetlerinin değerlendirileceği toplantıya katılmak üzere Erzurum'a geldi. Valilik ziyareti sonrası Adalet Sarayı'na giden Bakan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve adliye personeli ile yemek yedi. Adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, yargı paketleriyle ilgili çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde oturan Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılıp, çarpı işareti konulmasını kınayan Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Yaşanan, hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir eylemdir. Bunu şiddetle nefretle kınıyoruz. 26 Kasım itibarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'mız soruşturma açmıştır. Kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıran kişi veya kişilerin tespiti yönünde titiz çalışma devam etmektedir. Emniyet güçlerimiz, bu tespiti yaptığında elbette hukuk gereken cezayı verecektir. Türkiye 82 milyon; Alevi'siyle Sünni'siyle Türk'üyle Kürt'üyle hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu kimse bozamaz ve hiçbir kimse mezhebinden, inancından, düşüncesinden ya da yaşam tarzından dolayı başka muameleye tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu tür fiillere kaşı gereken her zaman en ağır şekilde elbette karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır. Türkiye, 82 milyon, hepimizin evidir. Alevi, Kürt, Sünni; zengin, fakir herkesin hukuku, hukuk devleti olan ülke, hepimize emanettir. Bu hukuku koruyacağız. Kardeşliğimizi bozdurmayacağız."

Adalet Bakanı Gül, ayrıca yargı paketinde icra ilanlarıyla ilgili düzenleme olmadığını belirterek, ilanların gazetelere verilmesinin sona erdirilmesine ilişkin düşüncenin pakette yer almadığını kaydetti.



Abdülhamit Gül, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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