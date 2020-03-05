Bakan Gül: Özkoç'la ilgili fezleke Meclis'e gelmiştir

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili, "Fezleke Meclis'e gelmiştir. Bundan sonraki süreç Meclis'in takdiridir. Artık bu süreci Meclis işletecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığın soruşturma başlattığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu resen soruşturmaya imkan bulunan konulardan birisi. Resen ya da şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Soruşturma açılması ne demek? Fezleke hazırlanması demek, milletvekili olduğu için. Fezlekenin prosedürü işlemektedir. Soruşturma ile birlikte fezleke bakanlığımıza gönderildi. Fezleke Meclis'e gelmiştir. Bundan sonraki süreç Meclis'in takdiridir. Artık bu süreci Meclis işletecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Tüm hukuk yolları Anayasa ve kanunlar çerçevesinde işlemektedir. Artık süreç TBMM'de. Bundan sonra yapılacak takip Meclis'in işidir. Meclis'te olan iradeye karşı kimsenin bir şey söyleme imkanı yoktur. Şu anda savcılık, yargı yoktur. Meclis'te olan iradeye karşı kimsenin artık bir şey demeye hakkı yoktur" diye konuştu.

Bakan Gül, Engin Özkoç'un sözlerine ilişkin de, "Farklı düşüncede olabilirsiniz; ama kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Dünyanın her yerinde devlet başkanlarına hakaret etmek suçtur. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Fezleke hazırlanmıştır. Hele seçilmiş bir Cumhurbaşkanına hakaret etme hakkına kimse sahip değildir. Türkiye hukuk devletidir. Hele bu dönemde daha bir birliktelik içeresinde olmak hepimizin ortak duygusudur" ifadelerini kullandı.