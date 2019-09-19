Haberler » Güncel » Haber

Bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı (2)

ŞEHİT SAVCININ MEZARINA ZİYARETAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de 2012 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un İlkadım ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

19.09.2019 18:45Bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı (2)

ŞEHİT SAVCININ MEZARINA ZİYARET
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de 2012 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un İlkadım ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Şehit savcının kabrine gül bırakılırken, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Mezar ziyaretinde; Bakan Gül'ün yanı sıra Vali Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, annesi Ayşe ve babası Hamit Uzun da bulundu. Bakan Gül, daha sonra şehit eşi Cihan Uzun'u evinde ziyaret etti.
Adalet Bakanı Gül, ardından Çarşamba ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'ne giderek, öğrenciler ve öğretim görevlileri ile bir araya geldi. Bakan Gül, programlarının ardından Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.



Murat Uzun, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:15 Ekmeğini taştan çıkaran kadınların ünü, ülke sınırlarını aştı
19:15 PFDK'dan Mohamed Elneny ve Koyede'ye 3 maç ceza
19:15 Belediye hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor
19:15 Dha yurt bülteni-19
19:14 Tesis açılışı
19:14 "Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" projesi
19:14 Gaziler Gününde yamaç paraşütüyle uçtu