Bakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtı (2)

BAKAN GÜL ŞEHİT SAVCININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de, 2012'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un İlkadım ilçesi Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada mezarına gül bırakıldı, Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyarettte Bakan Gül'ün yanı sıra Vali Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, annesi Ayşe ve babası Hamit Uzun da bulundu. Bakan Gül, daha sonra şehit eşi Cihan Uzun'u evinde ziyaret etti. Bakan Gül, ardından Çarşamba ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'ne giderek öğrencilerle ve öğretim görevlileri ile biraraya geldi. Bakan Gül, programlarının ardından Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: DHA