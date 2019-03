Bakan Gül, Şehitkamil Sanat Merkezi'nin Açılışına Katıldı

Kaynak: İHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep 'te Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan Şehitkamil Sanat Merkezi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'ün katılımıyla açıldı. Açılışa Bakan Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte şehir protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı."Yollar, köprüler yapmak, altyapı çalışmaları önemli ama sanat gelecek adına çok daha önemli"Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Yollar, köprüler yapmak, altyapı çalışmaları yapmak elbette görevimiz ama bir gencimizin burada bir sanat faaliyeti ile hemhal olması gerçekten geleceğimiz adına çok büyük bir kazançtır. Bizim temel hedefimiz bir gencimiz okulu bitirdiğinde bir spor branşında, sanat dallarından birinde başarılı olmasıdır. O yüzden bugün bu alanda çok önemli bir merkezin açılışını yapıyoruz. Burası Gaziantep'e çok büyük bir yarışma yapılarak, yatay mimariye uygun olarak kazandırılmış, şehrimizin dokusuyla uyuşmuş önemli bir merkez olmuş" dedi."Güven, huzur ve istikrar devam ettikçe şehrimize ve ülkemize gelen turist artıyor"Ülke genelinde istikrar ve güven ortamı sayesinde turist sayısında da ciddi bir artış yaşandığına da değinen Bakan Gül, "Turist sayımız da çok büyük bir artış var. Bunun temel sebebi de güvenlik, huzur ve istikrar devam ettikçe şehrimize her zaman turist geliyor. Son zamanlarda Gaziantep'e daha fazla yerli ve yabancı turist geliyor. Ayrıca bu yıl Göbeklitepe yılı ilan edildi ama kabine toplantısında Gaziantep ve Şanlıurfa bu konuya ortak dahil edildi. Yani hem Zeugma hem de Göbeklitepe yılı olarak söylenebilir bu yıl. Çünkü Göbeklitepe 'ye turist geldikten sonra aks olarak bu güzergahı kullanacak. Yani ya Gaziantep'e gelecek Gaziantep'ten Şanlı Urfa 'ya gidecek ya da Şanlıurfa'ya gelecek oradan Gaziantep'e gelecek. Sonrasında da memleketine ya da yurt dışına dönecek" ifadelerini kullandı.Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Gaziantep'te vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapacağı alanlara ihtiyaç vardı. Çok şükür hem büyükşehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz her geçen gün bunun üzerine katkı sunuyorlar. Bu eser Gaziantepimizin, gençlerimizin, hanımefendilerin önemli ihtiyaçlarını karşılayacaktır" ifadelerine yer verdi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Gaziantep'in önemli bir sanat merkezini kazandığını vurgulayarak, "Şehitkamil hep kaliteli eserler yaptı. Hep bir farklılık ortaya koydu. Bugün bu eser de her noktası ince ince düşünülmüş çok kaliteli bir eser olmuş" diye konuştu."Burası bir eğitim merkezi, bir sanat merkezi ve bir kütüphane olarak şehrimize hizmet edecektir"Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Burada emeği geçen tüm jüri üyelerini, sivil toplum kuruluşlarını, proje mühendislerini, özellikle bu binanın açık ihale ile yapılmasını sağlayan yerli müteahhidimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür yapıların sahibi yapılana kadar biziz ama yapıldıktan sonra ise bunlar milletin malıdır, millete hediye ediyoruz. Burası çok yönlü bir sanat merkezi oldu. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızdan burada aktiviteler yaparak şehrin sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarına katkı sunmasını bekliyoruz. Burası hem bir eğitim merkezi olarak, hem bir sanat merkezi olarak, hem bir kütüphane olarak şehrimize hizmet edecektir. Ben bu eserin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, tüm milletvekillerimize, bize vermiş oldukları destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin 'e teşekkür ederim. Çok şükür bugün bu eser hizmete giriyor" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Gül ve beraberindeki heyet Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açılışını kurdele kesimiyle yaptıktan sonra merkez içerisindeki alanları gezdiler. - GAZİANTEP