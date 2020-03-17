Bakan Gül: "Stajyer avukatların 30 Mart 2020'ye kadar izinli olmalarını kararlaştırdık"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.
17.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:30
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel
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