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Bakan Gül: "Süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak.

20.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:33
Bakan Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından korona virüse yönelik vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bakan Gül, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz. Avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

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