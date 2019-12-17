Bakan Gül: Türk yargısı, sadece hukukun emrinde

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk yargısı, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetindedir. Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "17 Aralık 2013'de, seçilmiş hükümete karşı operasyon tezgahlayan yargıya sızmış teröristler, milletimizin eşsiz feraseti ve Cumhurbaşkanımızın tarihi duruşu sayesinde hain emellerine ulaşamamışlardır. Yargıyı ele geçirilecek bir mevzi olarak gören FETÖ'ye, Allah bu ülkeyi ele geçirme fırsatı vermedi. Bu hainlerin Türkiye'ye yaptıkları kötülüklerin hesabı tek tek soruluyor, sorulacak. Türk yargısı, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetindedir. Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur" ifadelerine yer verdi.