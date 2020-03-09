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Bakan Gül ve Selçuk, iş birliği protokolü imzaladı -1

Bakan Gül ve Selçuk, iş birliği protokolü imzaladı -1.

09.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:27
Bakan Gül ve Selçuk, iş birliği protokolü imzaladı -1
Bakan Gül ve Selçuk , iş birliği protokolü imzaladı -1

Kaynak: DHA

Etiketler : Selçuk, Güncel
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