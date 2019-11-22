Haberler » genel » Bakan Gül: 'Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor' - Haber

Bakan Gül: "Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor"

Bakan Gül: "Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor"GAZİANTEP - Gaziantep'te açılışı yapılan bir ambalaj fabrikasının açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yapılan yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor" dedi.

22.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:36
Bakan Gül: "Yeni yatırımlar 'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor"
GAZİANTEP - 'te açılışı yapılan bir ambalaj fabrikasının açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yapılan yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor" dedi.
Bir dizi temas ve açılışlar nedeniyle Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj tesisinin açılışını yaptı. Açılış töreni öncesinde konuşan Bakan Gül, yapılan yeni yatırımların önemine vurgu yaparak, devletin her anlamda vatandaşın arkasında, destekçisi olduğunu söyledi. Yatırımların ülkedeki huzur ve güven ortamını gösterdiğini belirten Gül, "Bu yatırımlar Türkiye'de güvenliğin, huzurun olduğunu ifade ediyor. Bu ülkede taş üstene taş koyan kim olursa olsun biz hükumet olarak, yerel yönetimler olarak onların yanındayız. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz 82 milyon olarak bir aileyiz. Devlet her şekilde vatandaşının yanındadır. Akşam evine hırsız girdiğinde de, dolandırıldığında da yada bir fabrika açılışında da devlet vatandaşının yanındadır. Biz her zaman sizin asayişiniz, güvenliğiniz, emniyetiniz ve adaletiniz noktasında bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Gül:

Gaziantep, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
19:30 AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik: "59 doğumdan 1'i otizmli çıkabiliyor"
19:11 Ünlü yemek şefleri evsizler için pişirdi
18:55 Bakan Soylu: "Cesaretli insanlar olmasaydı biz bugün S-400'e sahip olamazdık"
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
18:27 20 metre derinde Türk Bayrağı açtılar
18:19 Bakan Soylu: "HDP'nin toplantısından önce PKK toplanıp karar verdi"
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:31 Yunan polisinin ağzına Türk Lirası sokup denize attığı göçmen kıza Türkiye sahip çıktı
22.11.2019 19:41:36