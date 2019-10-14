Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün CHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret ederek Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendiriyor.

Bakan Akar, ilk ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptı.

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, şunları söyledi:

"Sayın genel başkana bilgilendirme yaptık. Görüşlerimizi paylaştık. Konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO ile ABD ile birlikte çalıştık. Bunun mümkün olmadığını görünce bir karar verdik, 9 Ekim'de uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin başarısıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında. Bizim için tek hedef teröristler. Kürt kardeşlerimiz için her türlü gayreti gösteriyoruz.

"GİTTİĞİMİZDE YPG'LİLER TARAFINDAN DEAŞ HAPİSHANESİNİN BOŞALTILDIĞINI GÖRDÜK"

DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var. Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük. Bunu da fotoğrafladık. Siviller konusunda hassasız. Her türlü gayreti gösteriyoruz."

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Akar saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

Tedavisi tamamlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 hafta aradan sonra bugün mesaiye başladı. Akar'ın MHP liderini de ziyaret ederek harekatla ilgili bilgi vereceği bildirilirken görüşmenin saati hakkında bilgi verilmedi.