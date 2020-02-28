Haberler » Güncel » Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı - Haber

Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Esed rejiminin saldırısı sonrası 33 askerin şehit olmasının ardından sınıra giden Hulusi Akar'ın, gelen saldırılara karşılık verilmesi için vurun emirni verdiği o anların görüntüleri yayınlandı.

28.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:25

Ateşkes sağlanması için Suriye'nin kentinde bulunan Türk askerlerine Esad güçleri tarafından yapılan saldırıda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) saldırının ardından teyakkuza geçti.

HULUSİ AKAR HAREKAT MERKEZİ'NE GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki operasyonların yürütüldüğü harekat merkezine geldi. Burada vurulacak hedefler belirlendi. Sınır hattında ve İdlib bölgesinde konuşlu bulunan TSK unsurları namluları saldırının geldiği yöne cevirdi.

BAKAN AKAR TALİMATI VERDİ

Belirlenen hedefler ağır ateş altına alındı. Hulusi Akar'ın komutanlara 'vurun' talimatı verdiği o anlar harekat merkezinde görüntülendi.

Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda TürkiyeSon dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı

Son Dakika: Edirne PazarkuleSon Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi

Son dakika: İdlibSon dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Son dakika: İdlibSon dakika: İdlib'de şehit olan 33 askerimizden 28'inin kimliği belli oldu

İdlibİdlib'de şehit olan Halil İbrahim Akkaya'nın babası Akar'a seslendi: Söz verin beni de askere alacaksınız

Son dakika: NATOSon dakika: NATO'dan ilk açıklama: Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız

Şehit haberlerinin ardından NATOŞehit haberlerinin ardından NATO'nun Türkiye'ye destek verip vermeyeceği tartışma konusu oldu

İdlibİdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Hulusi Akar, İdlib, Güncel


28.02.2020 19:46:16