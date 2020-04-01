Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli...
Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak"
01.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:22
Bakan Karaismailoğlu: " Cumhurbaşkanı 'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak"
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Başakşehir, Ekonomi