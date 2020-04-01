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Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli...

Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak"

01.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:22
Bakan Karaismailoğlu:
Bakan Karaismailoğlu: " Cumhurbaşkanı 'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak"

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Başakşehir, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Karaismailoğlu: 'Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli... - Ekonomi

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