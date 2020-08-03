Bakan Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli yolunun hizmete alınması törenine katıldı - KIRKLARELİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünya ekonomisinde dengelerin değiştiğini belirterek, "Türkiyemiz büyük fırsatlarla karşı karşıya. Ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı ekseninde bulunduğu konum, hazırlıklarımızı arzu ettiğimiz hızla tamamladığımızda bizi, bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirecek" dedi.

Edirne- Kırklareli yolunun 11 kilometrelik bölünmüş kısmının hizmete alınması törenine katılan Karaismailoğlu, konuşmasına bir kaç saat öncede Saray-Kırklareli yolu temel atma törenini gerçekleştirdiklerini anımsatarak başladı.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak yenilikçi, atılımcı ve dev projeleri cesaretle hayata geçiren güçlü bir siyasi geleneği ortaya koyduklarını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, son 18 yılda, kara, hava, demir, deniz yolları ile tüm iletişim ve haberleşme sektörlerinde yapılan yatırımlarda ciddi mesafeler kat edildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ülkemizin bütünsel kalkınma hedeflerine, cumhuriyet ruhuna yakışan gelişmiş bir ulaştırma ağı ve altyapıya erişmek. İnşallah gençlerimizle, çocuklarımızla Cumhuriyet'in ikinci yüz yılına adım atarken, onlara hep daha iyisini verebilmek için canla başla çalıştığımızı görecekler ve ülkeleri ile iftihar edecekler.

Dünya ekonomisinde dengeler değişiyor. Türkiyemiz büyük fırsatlarla karşı karşıya. Ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı ekseninde bulunduğu konum, hazırlıklarımızı arzu ettiğimiz hızla tamamladığımızda bizi, bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirecek. İhracatımız artacak, artan ihracat üretimi tetikleyecek, ekonomimiz daha da büyüyecek, hayatımıza daha fazla refah getirecek ve zenginliğimize zenginlik katacak."

Bakan Karaismailoğlu, 2003-2020 yılları arasında Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da 85 milyar 772 milyon liralık yatırım yapıldığının altını çizdi.

Edirne- Kırklareli yolunun açılması ile yıllık zaman tasarrufunun mali değerinin 13 milyon lira olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Akaryakıt tüketiminde de yıllık 2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Proje ile yıllık ortalama günlük trafik sayısı 3 bin 650 olan 12 kilometrelik yol, 1 kilometre daha kısalacak. Bu sayede karbon emisyon salınımında 874 ton azalma sağlanacak. Yeni yolumuz sayesinde Trakya daha temiz bir havaya da kavuşacak." dedi.

Törende Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Bakan Karaismailoğlu makam aracının direksiyonuna geçti, Kırklareli Valisi Osman Bilgin eşliğinde yolda test sürüşü yaptı.