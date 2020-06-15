Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek

Sakarya'daki Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinin ürettiği yerli yüksek hızı trenler için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 30 Ağustos'ta trenlerin raylara ineceğini müjdeledi.

15.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:22

Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen yüksek hızlı trenin raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini verdi. Sakarya'da bulunan Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren seti maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.

Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek

ÖNCELİK YOLCU GÜVENLİĞİ VE KONFORU

Milli Treni inceleyen Bakan Karaismailoğlu daha sonrasında açıklamalarda bulunarak, "Ülkemiz için, Sakarya için çok önemli bir gündemin arifesindeyiz. İlk defa ülkemizde yerli ve milli elektrikli tren setinin son aşamalarına şahitlik ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız. Proje kapsamında ilk alt yapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama tesisleri 2019 yılında devreye alındı. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. AR-GE'deki genç arkadaşlarımız bu konuya odaklandılar. Tedarikçilerimiz yerlidir. Milli trenimiz sanayimizin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenmiştir. Yeni trenimizde yolcu güvenliği ve konforu önceliği var. Bir setin toplam koltuk sayısı 324'tür. Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Engelli yolcular için özel bölümlerde olacak trende. Güvenliği sağlama, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme ve kamera sistemleri ile donattık trenimizi. Maliyetlerimizi daha da aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞILDI

Salgın sürecinde, çalışanların sağlığını ön plana alarak çalışmaların gece gündüz devam ettiğini aktaran Bakan Adil Karaismailoğlu, "Koronavirüs salgını kapsamında gece gündüz demeden tedbirlerimizi aldık öngörüyle çalıştılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şantiyelerimiz ve bakanlıklarımızda Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda, çalışan arkadaşlarımızın sağlığını ön plana alarak çalışmalarımız devam etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda demir yollarında milli sanayinin oluşması için çok önemli adımlar attık, çok daha önemli adımlar atacağız. Demir yolu sektöründe tasarımdan uygulamasına güvenliğinden konforuna kadar her bir parçası ve süreciyle milli tren yapmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek

30 AĞUSTOS'TA RAY VE YOL TESTLERİ BAŞLIYOR

Bakan Karaismailoğlu, "Yerli milli tren projemiz markalaşma ve ihraç etme hedeflerimizin en önemlilerindendir. Kara, hava, deniz yollarımızla birlikte ulaşım notlarıyla bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini bizden hiç ayırmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli tren için çalışan herkese teşekkür ediyor bize bu milli gururu yaşattılar. İnşallah 29 Haziran'da tekrar buraya geleceğiz bütün arkadaşlarımız ile birlikte fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos'ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye’nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos’ta raylara inecek

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi, Güncel, Haber

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