Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretleri - KIRIKKALE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de taksi durağında esnafla sohbet etti.

11.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de taksi durağında esnafla sohbet etti.
Ankara- Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, buradan Kırıkkale Valiliğine geçti. Vali Yunus Sezer ve il porotokolü tarafından karşılanan Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Vali Sezer, Bakan Karaismailoğlu'na tablo hediye etti.
Daha sonra Kırıkkale Belediyesi'ne geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile görüştü.
Belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Saygılı, Bakan Karaismailoğlu'na ellinde milli piyade tüfeği bulunan asker heykeli hediye etti.
Belediyeden AK Parti İl Başkanlığına giden Karaismailoğlu, bazı esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir taksi durağına da uğrayan Karaismailoğlu, taksicilerin taleplerini dinledi. Bakan Karaismailoğlu’nun ziyaretleri - KIRIKKALE

Kaynak: AA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale, Güncel, Haber

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