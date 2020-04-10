Bakan Karaismailoğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
10.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:28
Karaismailoğlu, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "175 yıldır emniyetimiz ve güvenliğimiz için, canları pahasına gecesini gündüzüne katan Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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