Bakan Karaismailoğlu, ulaşım yatırımlarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmış olduğu projeler çok önemli. Ülkemize vizyon getiriyor, vizyon gösteriyor.

20.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmış olduğu projeler çok önemli. Ülkemize vizyon getiriyor, vizyon gösteriyor. Ülkemizin her bir noktasında hummalı bir çalışmamız var." dedi.
Temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve diğer yetkililerce karşılandı.
Hasankeyf ilçesine geçen Karaismailoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı.
Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, binlerce yıllık tarihiyle pek çok kültüre, uygarlığa merkez olmuş Hasankeyf'te bulunduklarını söyledi.
Hasankeyf'te hummalı bir çalışma olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bakanlığımız olarak gerekli denetimleri ve incelemeleri yapmak üzere burada bulunmaktayız. Arkamızda Ilısu Barajı var. Ilısu Barajının yükselmesiyle meydana gelen ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu ulaşım projelerimizi inceliyoruz. Üzerinde bulunduğumuz köprü Hasankeyf ikinci köprüsü. Burası 1001 metre uzunluğunda. Bunun bir gerisinde Hasankeyf-1 köprüsü vardı, o da 465 metre uzunluğunda, devamında tünenler var." diye konuştu.
Karaismailoğlu, yolun Batman, Hasankeyf, Gercüş ve Midyat'ı birbirine bağlayıp Habur'a ulaşan önemli bir ulaşım hattı olduğunu ifade etti.
Bakanlık olarak kentteki projelerle ilgili inceleme ve denetimleri de yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bir an önce devam eden projelerimizin bitmesi için her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz. Batman için yatırımların planlamasını yapıp onların takiplerini yapacağız. Ulaşım projeleri, yaptığımız yollar, köprüler, geçtikleri yerlere hayat veriyor, can veriyor. Oradaki istihdamı, hareketliliği, yaşamı artırıyor. O yüzden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmış olduğu projeler çok önemli. Ülkemize vizyon getiriyor, vizyon gösteriyor. Ülkemizin her bir noktasında hummalı bir çalışmamız var. Her noktamız ülkemizin ayrı bir güzellik, inşallah bu projeler bittiğinde Batman'da vatanını milletini seven gençlerimizin, vatandaşlarımızın vizyonları artacak, yaşam kaliteleri artacak. Bakanlık olarak bütün çabamız bu. İnşallah bundan sonra daha güzel projelerle Batmanlı kardeşlerimizin yaşam kalitesini artıran projelerle sizlerle birlikte olacağız." Bakan Karaismailoğlu, ulaşım yatırımlarını inceledi

Kaynak: AA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf, Batman, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Diyarbakır’da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
TSK’nın Kuzey Irak’taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Haber
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Haberler››Güncel››Bakan Karaismailoğlu, ulaşım yatırımlarını inceledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: YTB'den yurt dışında yaşayan vatandaşlar için "Memleket Yolu" web sitesi - Haber 20:13: Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa sert tepki - Haber 20:10: Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 20:02: Son dakika... Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı - Haber 19:58: Serbest bırakılan denizcinin eşi: Devletimiz bize desteklerini hiç esirgemedi - Haber 19:54: Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama - Haber 18:40: Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi - Haber 18:12: Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi - Haberler 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin 15:29: Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü - Haberler