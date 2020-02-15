Bakan Kasapoğlu: 110 bin çocuk yetenek havuzuna alındı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlattıkları Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını, yaklaşık 110 bin çocuğun yetenek havuzuna alındığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunun geleceği olan Sportif Yetenek Taraması Projesi ile yakalanmak istenen hedefleri ve projenin geldiği noktayı rakamlarla anlattı. Hedeflerinin, bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tesis eksikliği elimizi kolumu bağlayan, önemli bir problemdi. Bu problemin ortadan kalkmasıyla, nitelik anlamında adımlar atacak imkanlara kavuştuk. Hızlı ve güçlü iş birlikleri sağlamak hususunda yeni yönetim sisteminin sağladığı avantajları da iyi değerlendirerek, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesini hayata geçirdik" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, bu çocukların üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri için başlatılan proje ile olimpik sporcu havuzuna her yıl yaklaşık 4 bin sporcu ekleyerek uluslararası sportif başarıların artırılmasını amaçladıklarını belirtti. Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu projemiz hakikaten ülkemizin geleceğine matuf çok önemli bir proje. Yetenekli çocuklarımızın ilkokul üçüncü sınıfta tespit edip spora yönlendirilmesi, ilgili branşlara yönlendirilmesi, pek çok bilimsel testi de dahil ederek, çok önemli bir emeğin de olduğu hakikaten önemli bir çalışma. ve bu çalışma çerçevesinde bizim olimpik sporcu havuzumuzu da 2023'e kadar önemli bir seviyeye çıkaracağımızı da müjdelemek istiyorum. ve bu çerçevede her yıl ortalama 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştiriyoruz. Ben, bu noktada bizimle iş birliği yapan Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Örneğin, geçtiğimiz yıl yetenek taraması sürecini geçen 1 milyon 226 bin 503 çocuğumuzdan yaklaşık 110 bin çocuğumuz şu an yetenek havuzunda ilgili süreçleri yaşıyorlar. ve onların Temel Hareket Becerileri ve Spor Becerileri Eğitimi sürecini tamamlamasının ardından olimpiyat hazırlık merkezlerine, sporcu eğitim merkezlerine yönlendirilmesiyle sonraki süreçteki müsabakalar, turnuvalar, şampiyonalar ve olimpiyatlar için çok önemli bir kaynağa ulaşmış olacağız. Sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmış olacağız, ben bunu çok önemsiyorum."

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda okuyan 83 ülke vatandaşı 40 bin 843 öğrencinin 816'sının sportif yetenek taramasına katılarak, Temel Hareket Becerileri ve Spor Becerileri Eğitimi'ne davet edildiklerini bildirdi.

"YÜZME BİLMEYEN KALMASIN"

Bakan Kasapoğlu, çok önemsediği bir başka proje olan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yüzmenin gelişmesi adına ülkenin dört bir tarafına çok sayıda havuz yaptıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Yüzme sporu olimpiyatlar başta olmak üzere şampiyonaların madalya deposudur. Artık yüzmede biz de olacağız. Son 18 yıla bakarsak havuz sayısında inanılmaz bir yükseliş var. 2002'de 46 olan yüzme havuzu sayısının 145'e yükselmesi her şeyi anlatıyor" dedi.

Bakan Kasapoğlu, göreve geldiğinde "İlk 100 günde yüz bin kişiye yüzme öğreteceğiz" iddiasıyla yola çıktıklarını ve bunu başardıklarını kaydederek, bu zamana kadar proje kapsamında 264 bin 57 kişiye yüzme öğrettiklerini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, bu yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.

- Ankara