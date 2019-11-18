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Bakan Kasapoğlu, 2'nci Japonya Büyükelçisi Judo Turnuvası'nı izledi

Ankara Judo Salonu'nda Japonya Büyükelçiliği ile Türkiye Judo Federasyonu (TJF) iş birliği ile Japonya Festivali 2019 kapsamındaki 2'nci Japonya Büyükelçisi Judo Turnuvası düzenlendi.

18.11.2019 22:47 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:47Bakan Kasapoğlu, 2'nci Japonya Büyükelçisi Judo Turnuvası'nı izledi
Ankara Judo Salonu'nda Japonya Büyükelçiliği ile Türkiye Judo Federasyonu (TJF) iş birliği ile Japonya Festivali 2019 kapsamındaki 2'nci Japonya Büyükelçisi Judo Turnuvası düzenlendi.

Ankara kulüplerinin katıldığı organizasyonun sabah seansında süper minik ve minikler kategorilerindeki müsabakalar yapıldı. Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un açılış konuşmalarından sonra yıldızlar kategorisindeki karşılaşmalarda dereceye girenlerin belirlenmesiyle turnuva son buldu. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy turnuvanın açılışında yer aldı.

12 kulüpten, 209 erkek ve 206 kız judocunun yer aldığı turnuvanın açılışında Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin her branşta madalyalar elde edeceğine inandığını ifade ederek, "Değerli Japonya büyüklerimizin himayesinde 2'ncisi düzenlenen organizasyonun vesilesiyle duyduğum mutluluğu ve heyecanı belirtmek istiyorum. Spor önemli bir olgu. Sporcularımıza, velilerimizle ve değerli büyükelçimiz ile bir arada olmak ayrı bir mutluluk. Ben kendilerine spora, özellikle judoya verdikleri önem, sporcularımıza verdiği katkı için teşekkürlerimi sunuyorum. Judo Japonya'da doğan ve hızlı bir şekilde yayılan spor. İçinde sanatı ve felsefeyi barındırıyor. Judo kelimesi nezaket dolu demek. Bu anlamlı aktivitenin hem 2'ncisinin düzenlenmesine hem de judonun başta ana sınıfları olması üzere yaygınlaşmasında emeği geçen herkese ve özellikle federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Miyajima ise judoda Türkiye ile sürdürülen iş birliğinin güçlendiğini, bu yıl ikincisi yapılan bu turnuvanın bunun göstergesi olduğunu kaydederek, "2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın başlamasına bir yıldan az bir zaman kaldı. Judo'da Türkiye'den 5 oyuncunun katılımının kesinleştiğini duydum. Japon Büyükelçisi olarak Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Japon atletlerin başarılı olmalarını umuyor, yanı sıra Türk sporcularının da başarılı olmalarını içtenlikle diliyorum" ifadelerini kullandı.

TJF Başkanı Sezer Huysuz ise bir yıl önce açılışı yapılan federasyon hizmet binasında Japon Büyükelçisi Judo Turnuvası'nın ikincisini düzenlemekten heyecan ve onur duyulduğunu belirterek, "İş birliğimiz ve dostluğumuz katlanarak devam edecektir" dedi.



Spor

Kaynak: DHA

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