Bakan Kasapoğlu, 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerine sunum yaptı

Bakan Kasapoğlu, 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerine sunum yaptıGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "2019 Ekim ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamında 8 farklı atölyede 185 bin 451 faaliyet gerçekleştirildi, bir milyon 95 bin 201 gencimiz bu faaliyetlere katıldı""Hem belirlenen lokasyonlarda hem de gençlik merkezlerimiz, yurt bahçelerimiz ve spor tesislerimizin çevresi olmak üzere pek çok lokasyonda tam iki milyon 19 fidan dikimiyle biz de Geleceğe Nefes Olduk'ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "'2019 Ekim ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamında 8 farklı atölyede 185 bin 451 faaliyet gerçekleştirildi, bir milyon 95 bin 201 gencimiz bu faaliyetlere katıldı" dedi. Kasapoğlu, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Kasapoğlu, 15 Temmuz gecesinde zorbalara karşı milletin özgürlük ve demokrasi için dimdik ayağa kalktığını hatırlatarak, "Ülkesine, devletine, birlik ve beraberliğine kasteden alçaklara karşı bu zamanların en şanlı özgürlük destanı yazılmıştır. ve yine çok yakın zaman önce meşru haklarımızı kullandığımız Barış Pınarı Harekatıyla Mehmetçiğimiz yeni bir destan daha yazmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, kahraman ordumuzun yiğitlik ve cesareti, aziz milletimizin duaları ile hem masada hem sahada galip gelmenin gururunu hep birlikte yaşadık. Türkiye, karşısında saf tutanlar hangi hesabı yaparsa yapsın, adaletten ve hakkaniyetten yana olmaya, dünyanın vicdanı olmaya, herkesin hukukunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine yönelik olarak, "Bakanlığımız için öngörülen 2020 yılı bütçe ödeneği; 248 milyon 835 bin TL'si personel ve SGK giderleri, 184 milyon 160 bin TL'si mal ve hizmet alımları, 8 milyar 668 milyon 782 bin TL'si cari transferler, bir milyar 198 milyon 971 bin TL'si yatırım giderleri, 164 milyon 213 bin TL sermaye transferleri, 7 milyar 345 milyon 520 bin TL'si ise borç verme olmak üzere toplam 17 milyar 810 milyon 481 bin TL'dir. Bu ödeneğin; yüzde 1,39'unu personel ve SGK giderleri, yüzde 1,03'ünü mal ve hizmet alımları, yüzde 48,7'sini cari transferler, yüzde 6,73'ünü yatırım giderleri, yüzde 0,92'sini sermaye transferleri, yüzde 41,23'ünü borç verme oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.Gençlerin arasındaki fırsat eşitliğini oluşturma hedefine yönelik olarak 2019 yılı Ocak ayı itibariyle okullarda, üniversitelerde ve yurtlarda Genç Ofis kurmaya başladıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Yakın zamanda YÖK ile güçlü bir işbirliğine giderek; üniversitelerde bu projemizin yaygınlaşmasını amaçlıyor ve gençlik merkezi faaliyetlerinin Gençlik Merkezine ulaşamayan gençlerin olduğu yerlerde de yürütülebilmesi için canla başla çalışıyoruz. Bundan 3 yıl önce 233 gençlik merkezimiz varken, bu sayı 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla 313'e ulaşmış durumda. Yine Ekim 2019 itibarıyla merkezlerimizde 2 milyon 212 bin 683 kayıtlı üye gencimiz bulunuyor. Üye gençlerin yüzde 51,98'i kadın, yüzde 48,02'si erkeklerden oluşuyor. Ayrıca gençlik merkezlerimizde 738 gençlik lideri görev yapıyor. Gençlik liderlerinin yüzde 51,36'sını kadın ve yüzde 48,64'ünü erkek liderler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Kasapoğlu şöyle konuştu: "2019 Ekim ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamında 8 farklı atölyede 185 bin 451 faaliyet gerçekleştirildi, bir milyon 95 bin 201 gencimiz bu faaliyetlere katıldı. Gençlik Merkezleri Kulüplerinde; gençlerin ihtiyaçlarına, ilgi duydukları alanlara göre kendilerini ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlama, planlama ve gerçekleştirme imkanı sağlıyoruz. 2019 yılı içerisinde gençlik merkezleri kulüp faaliyetleri kapsamında 296 bin 123 faaliyet gerçekleştirilmiş olup, on milyon 410 bin 440 genç bu faaliyetlere katılım gösterdi."Kasapoğlu, gençlik kamplarına ilişkin bilgi vererek, Türkiye'de kampların deniz ve doğa kampları olarak ikiye ayrıldığını ifade etti. Kasapoğlu, "Deniz kamplarımızda; yüzme, badminton, yat gezisi, sosyal ve kültürel geziler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma etkinliği, halk oyunları, el sanatları faaliyetleri, eğitim ve kişisel gelişim seminerleri gerçekleştiriyoruz.Doğa kamplarımızda ise bunlara ek olarak; tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, oryantiring, okçuluk, binicilik, mini golf, paintball, rafting gibi faaliyetler düzenliyoruz. Bununla birlikte; Girişimcilik Kampı, Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı, İnovasyon Kampı gibi faaliyetlerle de gençlerimizin her alanda üretime katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.'Geleceğe Nefes Ol kampanyası'na katıldıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Bugünkü kampanya vesilesiyle de Bakanlık olarak gönüllü gençlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte bu seferberliğe omuz verdik. Hem belirlenen lokasyonlarda hem de gençlik merkezlerimiz, yurt bahçelerimiz ve spor tesislerimizin çevresi olmak üzere pek çok lokasyonda tam iki milyon 19 fidan dikimiyle biz de Geleceğe Nefes Ol'duk" şeklinde konuştu.