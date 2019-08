Bakan kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında destekledikleri İstanbul Fatih Belediyesi'nin mobil havuzunda gençlerle bir araya geldi.Bakan Kasapoğlu, Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesine kurulan mobil havuza gerçekleştirdiği ziyarette projeye ilişkin açıklamalarda bulunurken, Türkiye'nin su kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu söyledi.Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, gençlerimize her türlü imkanı sunmak. Sadece gençlerimizi değil, tüm toplumumuzu spor yapan bir toplum haline getirmek. Buna sporu tabana yaymak diyoruz. İnşallah sporu tabana yayma politikası çerçevesinde her gün hedeflerimizi daha yukarılara taşıyoruz" dedi."YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ'NDE BELEDİYELERİMİZ BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"100 günde 100 bin kişiye yüzme hedefi koyduklarını ve kısa sürede bu hedefin üzerine çıktıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bu durum bize hedeflerimizi yukarıya çıkarmanın gerekli olduğunu gösterdi ve bu çerçevede 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' dedik. İnşallah 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Yüzme bilmek isteyen herkese açık bir proje. Bu çerçevede belediyelerimiz bizim için çok önemli. Belediyelerimiz bizim için iş ortağı, çok önemli bir partner. Burada gördüğünüz proje Fatih Belediyemizin bu doğrultuda bizimle beraber gerçekleştirdiği bir proje. Ben bu anlamda gerek Belediye Başkanımıza gerekse ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı davrandılar, çok pratik hareket ettiler ve 5 okulda 4 binden fazla gencimize 2 ay gibi kısa bir sürede yüzme öğrettik" diye konuştu.Öğrenciler ve ailelerin projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, "İnşallah el ele vereceğiz, sadece yüzme değil birçok branşta sporu öne çıkartarak tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz. Hem zihnen hem bedenen sağlıklı toplum olacağız. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı."YILIN HER GÜNÜ SPOR YAPAN BİR TOPLUM OLACAĞIZ"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, projeye ilişkin ailelerle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Ailelerle görüştük. Her birinin heyecanı, mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Onlara da söyledim. Sadece çocuklara değil annelere babalara da yüzme öğreteceğiz. Herkesi suyla buluşturacağız. Başkanımızla geçtiğimiz haftalarda kapalı havuzlara yönelik protokolü imzaladık. Faaliyette olan havuzlarımızı daha verimli kullanacağız. Başkanımız da havuzların inşaatına hızlı bir şekilde başladı. Onları da tamamlayarak 7-24 yılın her günü spor yapan bir toplum olacağız" açıklamasında bulundu.

