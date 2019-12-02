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Bakan Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi özel sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde özel sporcuları kabul etti.

02.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:02Bakan Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi özel sporcuları kabul etti
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Dünya Engelliler Günü öncesinde özel sporcuları kabul etti. Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde, 2019 yılında madalya kazanmış özel sporcular yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne vurgu yaparak, özel sporcularda büyük bir başarı potansiyeli olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Yarın 3 Aralık, ben her 3 Aralık'ta tüm bireylerimizin çok daha güzel imkanlarla buluşmasına vesile olmasını diliyorum. Sizlere imkan sağlandığında sizler onun karşılığını çok güzel bir şekilde veriyorsunuz. Ne kadar büyük bir başarı potansiyelinin var olduğunu, sizlerin de bunlara hazır olduğunu bizlere yaşattığınızı bir defa daha görmüş oluyoruz" dedi.

"TARİHİ BİR BAŞARI KAZANDINIZ"

Sporcuların hayatın her alanında çok farklı, çok güzel başarı hikayelerinin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizim spor boyutunda hem sevindiren hem gururlandıran hem de heyecanlandıran arkadaşlarımızsınız. Ülkemizde pek çok müsabakada olduğunu gibi dünya çapında da bizi gururlandırıyorsunuz. Talha, Doğukan bir ilki başardılar. İnşallah bundan sonra da diğerleri de gelecek demek. Her birinizin başarıları bizleri her geçen gün daha büyük başarılar için heyecanlandırıyor. Dünkü şampiyonada ülkemizin bu şampiyonayı büyük ölçüde önde getirmesi tarihi bir başarı. Tüm camianızı, sizleri, teknik ekibi ve ailelerinizi gönülden kutluyorum. Takım çalışması ile yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Ben her özel arkadaşımın, gencimin yapabileceği bir spor olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz imkan oluşturalım, gayret sarf edelim. Toplumumuzun tüm kesimiyle bu konudaki bilincinin her geçen gün geliştiğini düşünüyorum. Bu da sevindirici bir durum. Federasyonumuzun çalışmaları, 14 ayrı çalışma var, tıpkı bugün olduğu gibi biz destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


- Ankara

Dünya Engelliler Günü, Mehmet Kasapoğlu, Aralık, Spor

Kaynak: DHA

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