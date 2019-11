Bakan Kasapoğlu, 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Girişimcilik ruhu ve çalışmalar konusunda hassasiyete sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 20 milyon gençle dünyanın en fazla genç nüfusuna sahip ülkelerindeniz. Gençlerimizin bu ruha sahip olduğunu da görüyoruz." dedi.Raffles Otel Zorlu Center'da gerçekleştirilen 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde açıklamada bulunan Kasapoğlu, yeni nesil girişimciliğin gelecek hedefleri ve iş fikirleri açısından önemine değindi.Bu konunun tartışılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Anlamlı organizasyonda katılımıyla, fikirleriyle, önerileri ve eleştirileriyle zirveye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür zirveler ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir adımı ifade ediyor. Biz de bakanlık olarak gençlerimiz ve potansiyelimiz açısından hem önemine inandığımız hem de stratejik olarak anlamlı bulduğumuz bu programları desteklemeyi görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.Teknoloji ve inovasyona bağımlı olarak şekillenen ekonomilerin ülkeler arası ticarete etki ettiğini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Küreselleşme mekandan ve coğrafyadan bağımsız bir şekilde hepimizi etkiliyor. Bu şekilde yeni iş birliklerinin oluşmasında önemli etkiye sahip. Zamanın ruhu böyle şekilleniyor. Zincirin halkaları gibi birbirimize eklemlenmiş durumdayız. Bütün olarak bu zinciri sağlamak durumundayız. Bunu sağlarsak başarıyı yakalayabiliriz. Sürdürülebilirlik, günümüzün en kritik kavramlarından biri."Kasapoğlu, girişimcilik ruhunun her Türk bireyde olması gerektiğini vurgulayarak, "Girişimcilik kavramının her geçen gün gençlerimiz arasında önemli bir kavram ve bir kariyer fırsatı olarak bir adım öne çıkması da anlamlı bir gelişme. Dünyanın en büyük şirketlerinin mazisi 20-30 yılı geçmiyor. Birkaç girişimcinin azminden cesaretinden kaynaklı bir başarı görüyoruz. Başarı hikayesinde başarısızlıklar da vardır. Bunlar bizi yolumuzdan döndürmemeli. Olanaksızlıklardan şikayet etmemek ve yola devam etmek başarıda çok önemli." diye konuştu.Projeler ve projelere olan desteklerin önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, şunları aktardı:"Girişimcilik ruhu ve çalışmalar konusunda hassasiyete sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 20 milyon gençle dünyanın en fazla genç nüfusuna sahip ülkelerindeniz. Gençlerimizin bu ruha sahip olduğunu da görüyoruz. Girişim ruhunun gençlerin omuzunda yükseleceğini ifade etmek istiyorum. Gençliğimizi ilgilendiren her konuda bakanlık olarak çalışmalara sahibiz. Bunların başında da proje desteğimiz var. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için fırsat arayan gençlerimize destek veriyoruz. Gençlerimiz ürettikçe biz onların vizyonunu desteklemeye devam edeceğiz.""Kampüslerimizde gençlik merkezleri açacağız"Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite kampüslerinde gençlik merkezlerinin açılacağını ifade etti.Burada bilgisayar kodlama ve yazılım çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğinin altını çizen Kasapoğlu, "Girişimcilik temalı kamplarımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizi daha nitelikli hazırlama noktasında ne gerekiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu sayesinde her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin inovasyon ve girişimcilikle ilgili etkinliklere katılımı bizleri ayrıca heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin 2018 yılı itibarıyla yeni yönetim sistemine geçtiğini hatırlatan Kasapoğlu, bu durumun kamu ve özel sektörde iş birliği açısından önemli imkanlar sunduğunu da vurguladı.Sistemin oluşturduğu güzel durumları yaşadıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bütüncül bakış açısı gerçekten çok önemli. Bu bakış açısıyla girişimcilerimize yeni imkanları ortaya koymak ve onların imkanlarına doğru şekilde rehberlik etmenin çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Yeni nesil girişimciliği teşvik etme ve bunu rekabetçi düzeye çekme noktasında iş birliklerinin süreklilik arz etmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Gençliğimiz bizim her şeyimiz. Her zor zamanda kendisini ortaya koyarak geleceğe yürüyen bir gençliğimiz var. Dünyaya hem adalet hem vicdan çerçevesinde bakan bir gençliğimiz var. Doğru yönlendirilen yatırım formlarıyla çok önemli başarılı öykülerin yaşanacağına inanıyoruz. Sosyal girişimcilikte çok önemli bir kavram. Gençlerimizin onun da bir parçası olması gerektiğini belirtmek istiyorum."