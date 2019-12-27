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Bakan Kasapoğlu, 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nun startını verdi.

27.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:06 Bakan Kasapoğlu, 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını verdi
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nun startını verdi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nun startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başlayan koşu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ankara, milli mücadelemizin karargah şehri. 27 Aralık Ankara için çok önemli bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı. Gazinin buraya teşrifi nedeniyle başlatılan koşu, her yıl halkımızın teveccühüne mazhar oluyor. Katılım çok yoğun. Ankara'mızın spora atletizme ilgisi bizi sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu'nun silah atışıyla başlayan 10.8 kilometrelik koşuya 303 kadın, 984 erkek sporcu katıldı. Koşu Ankara'nın tarihi Tren Garı'nda son bulacak.

Koşunun startında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da yer aldı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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