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Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

12.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:28Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı gönülden kutluyorum. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden millilerimizin bu yılki istikrarlı performansı, Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hollanda'da Filenin Sultanları'nı bir an olsun yalnız bırakmayan gurbetçi kardeşlerimize de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

voleybol, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

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