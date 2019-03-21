Bakan Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (3)

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yabancı futbolcu sayısını konuşmaktansa, ülkemizde altyapıyı konuşmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı." dedi.Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Kasapoğlu, yabancı oyuncu konusunun Türkiye Futbol Federasyonunun sorumluluğunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Onların bu konuda çalışmaları var. Burada yabancı futbolcu sayısını konuşmaktansa, ülkemizde altyapıyı konuşmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı. Burada en temel şart üretim. O yüzden üreteceğiz, daha çok yetiştireceğiz, altyapıya daha çok yatırım yapacağız. Çok güzel modeller var. Altınordu ve Bursaspor modelleri. Bunları bizim mutlaka arttırmamız gerekiyor. Bizim tüm branşlarda yetiştirme, eğitme ve altyapı yatırımlarını desteklemekten başka çıkış yolumuz olmadığını düşünüyorum. Kulüplerimiz, karşılaştıkları finansal sorunlardan dolayı altyapıyı çok önemli bir çıkış noktası olarak görüyorlar. Bu da önemli bir kazanım oldu diye düşünüyorum."Kasapoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin iyi bilinmesi ve anlatılması gerektiğini dile getirerek, "VAR, öncellikle minimum müdahale ve maksimum yarar ilkesine göre çalışan bir sistem. Yeni bir sistem. Bu sistemin yavaş yavaş oturacağına inanıyorum. Elbette teknoloji yardımcı bir unsur. Hakemlere yardımcı olması amacıyla devreye alınan bir unsur. Önemli olan insan faktörü. Biz hakemlerimize bu çerçevede güveniyoruz. Bu sistemin iyi bilinmesi ve anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Esas unsurun hakem olduğunu unutmamak lazım. Hakemlerimize güveniyoruz." diye konuştu."Kulüplerin çoğunluğunun sıkıntı yaşadığı doğru"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüplerin yaşadıkları mali sıkıntıların ortada olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her kulübün kendi durumu farklı. Gerçekten finansal anlamda iyi kulüplerimiz de var ama çoğunluğunun sıkıntı yaşadığı doğru. Bu aşamadan sonra ayağını yorganına göre uzatma felsefesine rağbet edeceklerine düşünüyorum. Bu manada kulüplerin yönetim anlayışlarının şeffaflık ve rasyonellik boyutuyla daha farklı dönüşmesi gerektiğine inanıyorum. Kulüplerin yanlış yönetilmeleri neticesinde gelinen darboğaz ortada. Kulüplerin bankalarla bir yapılandırma çalışması var. Ondan sonra güzel yönetilirlerse daha rahat olacaklarını düşünüyorum."Bakanlık olarak bu konudaki yaklaşımlarının belli olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bu konuda federasyonumuzun, parlementomuzun çalışmaları var. Kulüplerin bir takım görüşleri var. Kamuoyunun görüşü var. Yine sporda şiddetle ilgili çalışmalar var. Bakanlık olarak gerek finansal çerçevede gerekse yönetim anlamında olsun, kulüplerin yeniden tanımlanması noktasındaki kararlılığımızı da sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.(Sürecek)