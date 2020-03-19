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Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"

- Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs tehdidi nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.

19.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:32
- Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs tehdidi nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.
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Bakan Kasapoğlu açıkladı: ’Ligler ertelendi’

Kaynak: İHA

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Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Spor

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