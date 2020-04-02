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Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Yurt ücretleri iade ediliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda Mart ayı ücretlerini veren yaklaşık 380 bin öğrencinin ücretlerinin iade edilmeye başlandığını, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almayacaklarını bildirdi.

02.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:45
Bakan Kasapoğlu açıkladı:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda Mart ayı ücretlerini veren yaklaşık 380 bin öğrencinin ücretlerinin iade edilmeye başlandığını, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almayacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz" açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencilerin ücretlerini iade etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayındaki yurt ücretini vermiş olan 379 bin 635 öğrencinin ödediği ücretlerin bugün (2 Nisan) itibarıyla iade edilmeye başlandığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ettikleri gibi Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı. Geri ödenecek toplam tutarın ise 52 milyon 295 bin 858 TL olduğu belirtildi.
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Kasapoğlu açıkladı: 'Yurt ücretleri iade ediliyor' - Haberler

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