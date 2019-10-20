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Bakan Kasapoğlu, Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

20.10.2019 22:08Bakan Kasapoğlu, Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Mehmet Kasapoğlu, Ahmet Nur Çebi, Spor

Kaynak: AA

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