Bakan Kasapoğlu AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milletimiz bu ülkenin yönetimine Anadolu'nun öz evlatlarının sahip olmasının her daim yanında oldu, güçlü bir şekilde her zaman artan oranlı bir şekilde desteğiyle, duasıyla, yardımıyla bu Anadolu hareketine güçlü bir şekilde destek verdi." dedi.Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi'ndeki 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersine katılan Kasapoğlu, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 18 yılda Türkiye'nin makus talihini değiştiren çok önemli bir değişimi gerçekleştirmenin onurunu yaşadığını söyledi.Bu ülke Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hiçbir zaman zulme razı olmadı"Partinin önce "kronik" addedilen pek çok problemi, tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Ülkemizin önündeki, ülkemizin ayağındaki prangaları çözen bir parti AK Parti. Milletimizin yine güçlü desteğiyle yürütülen bu sürecin de sessiz bir devrim olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu kutlu yürüyüş sadece ülkemizi değil, tüm mazlumları, mazlum coğrafyaları da içine alan onları da dahil eden bu yürüyüş, bu vesileyle de sadece bu ülkenin değil tüm insanlığın umudu bir partiden, bir hareketten bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de ifade ettiği, 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışı mazlumlara, sessizlere sahip çıkan bir haykırış olması itibarıyla da tarihin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu manada bu ülke Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hiçbir zaman ne pahasına olursa olsun haksızlığa, hiçbir zaman zulme razı olmadı, göz yummadı ve her daim sesini haksızlıklar karşısında, zulümler karşısında gür bir şekilde yükseltti ve memleketimizin, milletimizin, insanlığın ali menfaatlerinin yanında oldu.""Mazlumların dualarıyla bugünlere geldik"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı değil, kıtalar arası önemli bir sorumluluğun ve mesuliyetin sahibi olduğunu anlatan Kasapoğlu, "İşte bugün AK Parti kurulduğundan beri gerek içeriden gerek dışarıdan pek çok engellemelere, pek çok saldırılara maruz kalmış bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti öncesi de belediye başkanlığından itibaren kendisinin önüne sürekli engeller koyulmaya çalışıldı ve hamdolsun milletimiz sayesinde milletimizin desteğiyle, milletimizin duasıyla, dünyanın her yerindeki mazlumların dualarıyla, destekleriyle bugünlere geldik." diye konuştu."Gezi Parkı olaylarıyla milli egemenliğimize savaş açtılar"Siyasi süreçte karşılaştıkları sorunlara işaret eden Kasapoğlu, şunları dile getirdi:"Sayısız operasyon, sayısız gizli tezgahlar, kumpaslar...Hamdolsun ki hep birlikte üstesinden geldiğimiz pek çok engel bizleri bugünlere gelmekten alıkoyamadı. Biliyorsunuz 27 Nisan e-muhtırası cumhurbaşkanı seçimini engellemeye çalıştı o zaman, partimizi kapatmaya çalıştılar hep birlikte hafızalarımızda canlı. Yine bu milletin cumhurbaşkanı seçmesini engellemeye çalıştılar. Gezi Parkı olaylarıyla bu kutlu yürüyüşü, her alanda olan bu sessiz devrimleri engellemeye çalıştılar. 17-25 Aralık darbe girişimleri, MİT tırlarının durdurulması, 6-7-8 Ekim olayları, hendekler kazmalar, çukurlarla provokasyonlarla milli egemenliğimize savaş açtılar."Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimini yaşadığını hatırlatan Kasapoğlu, "Onlar engellemeye çalıştılar, yazdıkça yazdılar, çizdikçe çizdiler. Kirli odaklar boş durmadılar çalıştılar. Yetmedi başka ülkelere gittiler, bu ülkeyi itibarsızlaştırmak için kampanyalar yaptılar. Operasyonlar çekmeye kalktılar. Bunların hep amacı niyeti birdi, o da bu ülkenin öz evlatlarının bu ülkeyi yönetmesini, bu ülkeye hizmet etmesini engellemekti. Bu aziz millet bu ülkeyi onlara yar etmedi. Milletimiz bu ülkenin yönetimine Anadolu'nun öz evlatlarının sahip olmasının her daim yanında oldu, güçlü bir şekilde her zaman artan oranlı bir şekilde desteğiyle, duasıyla, yardımıyla bu Anadolu hareketine güçlü bir şekilde destek verdi." ifadelerini kullandı.