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Bakan Kasapoğlu, Altındağ'da Yaz Akşamı Şenlikleri'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri'ne katıldı.

21.07.2019 09:55 Bakan Kasapoğlu, Altındağ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri'ne katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı binası yanında bulunan Örnek Stadı'nda düzenlenen Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri'nde gençler, çocuklar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, şişme oyuncakların kurulduğu, çocuklar için gösterilerin düzenlendiği, palyaço ve yüz boyama etkinliklerin gerçekleştirildiği alanda çocukların ve gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Vatandaşlarla sohbet ederek şenlik alanını gezen Bakan Kasapoğlu, çocuklara hediyeler verirken, bazı oyunlarda ise çocukların birlikte oynama isteğini geri çevirmeyerek onlara eşlik etti.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
Kaynak: İHA
Altındağ Belediyesi, Mehmet Kasapoğlu, Güncel

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