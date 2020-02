Bakan Kasapoğlu, Amasya İl Özel İdaresi Makine ve Araç Teslim Töreni'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere yatırımlarda bugüne kadar hiçbir özveriden kaçınmadıklarını, bundan sonra da gençler için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı olduklarını belirterek, "Biz gençleri sadece sözde değil özde icraatlarıyla seven ve onlar için çalışan Cumhurbaşkanı'nın çalışma arkadaşlarıyız." dedi.Bakan Kasapoğlu, Amasya İl Özel İdaresi Makine ve Araç Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, vatan toprağına hizmet etmek için gece gündüz çalışma azminde olduklarını söyledi.Sanayisiyle, ekonomisiyle, ulaştırmasıyla, sağlığıyla, eğitimiyle her alanda zirveye oynayan bir Türkiye için çabaladıklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Özellikle son 18 yılda ortaya konan tablo bu inancın ne kadar güçlü olduğunu ve bu inancın ne kadar diri olduğunu bizlere gösteriyor. Bu vesile ile bugün Amasya ziyaretimizde tabii ki, Amasya bizim her daim yüreğimizde, gönlümüzde, gündemimizde olan bir vilayetimiz. Vekillerimizle, teşkilat başkanlarımızla, valimizle konuşuyoruz. Ama Amasya'nın sorunlarını, Amasya'nın ihtiyaçlarını bugün de yerinde görüp, yerinde mütalaa etme şansımız oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde Ankara'da bir imza töreniyle tüm detayları anlatacağız, açıklayacağız. Ben şimdiden sporundan, gençlik yatırımlarına kadar her Amasyalının erişimine açık olacak bu spor tesislerimizin, gençlik yatırımlarımızın hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum."Bakanlık olarak gençleri en büyük varlıklar ve en büyük güçleri olarak gördüklerini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"20 milyon genç nüfusuyla Türkiye dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip ülke. O yüzden gençlerimize olan yatırımlarımızda bugüne kadar hiçbir özveriden kaçınmadığımız gibi bundan sonra da her türlü fedakarlığı gençlerimiz için yapmaya kararlıyız. Biz gençleri sadece sözde değil özde icraatlarıyla seven ve onlar için çalışan Cumhurbaşkanı'nın çalışma arkadaşlarıyız. O yüzden gençlere yönelik yurtlarımız, gençlere yönelik gençlik merkezlerimiz ve yine elbette bu manada toplumumuzun her kesiminin erişimine açık olması gereken spor tesislerimiz çok ama çok mühim yatırımlar. Ülkemizin özelikle bu manada son 18 yılda kat ettiği mesafenin başka bir örneği dünyada yok.""İyi değil daha iyisini, daha iyisini değil en iyisini yapacağız"İl merkezlerinde, ilçelerde ve köylerde çok donanımlı spor alanları oluşturulduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Salonlarımız, spor sahalarımız, sentetik sahalar, yüzme havuzları, basketbol alanları, pek çok imkanla inşallah bu çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. ve yarının şampiyonlarını, yıldızlarını bu coğrafyadan en güçlü şekilde çıkaracağız. ve buradan çıkaracağımız gençlerimizle, sporcularımızla dünyanın tüm spor arenalarında tüm merkezlerinde onlar da bizi gururlandıracaklar. Ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı göndere çektirecekler." diye konuştu.Bu çerçevede çok çalışmaları gerektiğini ve hizmette dur durak bilmeden çalışma inancında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "O yüzden biz her gün çıtayı daha ileri taşıyacağız. İyi değil daha iyisini, daha iyisini değil en iyisini yapacağız. Çünkü milletimiz, halkımız her şeyin en güzeline, en iyisine layık." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, programın ardından Büyükağa Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.