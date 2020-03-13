Bakan Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri...
Bakan Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.
13.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:14
Bakan Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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