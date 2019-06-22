22.06.2019 09:41
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Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları'nın açılışına katıldı

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus 'ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katıldı.
Başkent Minsk'te gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde Kasapoğlu, Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi. İki bakan, resmi açılış töreninin düzenlendiği Dinamo Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.
22 bin kişi kapasiteli Dinamo Stadı'ndaki törende, kafilenin geçişi sırasında Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı.
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların geçiş sırasında ayağa kalkarak kafileyi selamladı.
Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu , Belarus , Avrupa , Güncel

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