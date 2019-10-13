Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı

Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımını telefonla arayarak kutladı.

13.10.2019 18:00Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımını telefonla arayarak kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımını tebrik etti.
Avrupa şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını telefonla arayarak kutlayan Bakan Kasapoğlu sporcuların bu önemli başarısından gurur duyduklarını belirterek. Teknik heyete ve sporculara teşekkür etti.
Avrupa şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı için tebrik mesajı da yayımlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Kadın Golbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bu kupayı tarihinde ikinci kez kazanarak, bizlere bu büyük gururu yaşatan sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Her zaman kazandıkları başarılarla bizleri sevindiren millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum"
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:12 Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek (3)
19:10 Antalya'da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın
19:10 İYİ Parti heyeti Akçakale'de
19:09 Düğün konvoyundaki tır, otomobile çarptı: 3 yaralı
19:07 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı (2)
19:04 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı (3)
19:03 - TBMM Başkanı Şentop: "Arakan'da barış ancak topraklarını terk eden Rohingyaların geri dönmeleri...
13.10.2019 19:15:37