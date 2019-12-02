Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı - Spor

Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon özel sporcular ile bir araya geldi.

02.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:04Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon özel sporcular ile bir araya geldi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde eden özel sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında ağırlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her birinizin başarıları bizleri her geçen gün daha büyük başarılar için umutlandırıyor" dedi. Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından sporcuları dinlerken bir özel sporcunun Antep baklavası istemesi salonda uzun süre gülüşmelere neden oldu.

"Sizlere sağladığımız imkanların karışlığını ciddi şekilde veriyorsunuz"

Sporcuları ağırlamanın her zaman kendileri için gurur ve heyecan verdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bizler için ayrı bir heyecan vesilesiniz. Yarın 3 Aralık. Her 3 Aralık'ta tüm farklı bireylerimizin güzel imkanlarla buluşması için vesile olmasını diliyorum. Sizlere sağladığımız imkanların karışlığını ciddi şekilde veriyorsunuz. Ne kadar büyük bir başarı potansiyelinizin var olduğunu, sizlerin de buna hazır olduğunu, her başarıyı bizlere yaşattığınızı da bir daha görmüş oluyoruz. Sizlerde bunu bir kez daha ispatlamış oluyorsunuz. Sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her alanında çok farklı başarı hikayeleriniz var. Bunlar hepimiz için övünç meselesi. Sizlerde bu işin spor boyutunda hem bizleri sevindiren hem de gururlandıran bununla birlikte heyecanlandıran arkadaşlarımızsınız" ifadelerini kullandı.

"Bizleri daha büyük başarılara gururlandıracağınıza inanıyorum"

Özel sporcuların başarılarına değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde birçok müsabakada olduğu gibi dünya çapında da bizleri gururlandırıyorsunuz. Altın madalya ile bir ilki başardınız. İnşallah bundan sonra devamı gelecek. Her birinizin başarıları bizleri her geçen gün daha büyük başarılar için umutlandırıyor. Sizlerin, bizleri daha büyük başarılara gururlandıracağınıza inanıyorum. Ülkemizin bu şampiyonayı büyük ölçüde önde götürmesi tarihsel bir başarı. Bu vesileyle camiamızı, sporcularımızı, emeği olan hocalarımızı, ailelerimizi gönülden kutluyorum. Bakanlık olarak çalışma arkadaşlarım her birinin bu konuya kattığı çok ayrı emek, heyecan ve inanç var. Her özel sporcumuzun ayrı bir potansiyeli olduğunu, yapabileceği bir spor olduğuna düşünüyorum. Yeter ki biz bu konuda imkan ortaya koyalım. Ben toplumumuzun tüm kesimleriyle bu konudaki bilincinin ve inancının geliştiğini görüyorum. Bu da sevindirici bir durum" diye konuştu.

"2020 Down Sendromlular Oyunları'nın ev sahibiyiz"

"Federasyonumuzun çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de destek vermeye devam edeceğiz" diyen Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şu şekilde bitirdi:

"Branş sayısı bir gereklilik arz ediyor. Bunu hep birlikte arttıracağız. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki emekleri, inancı bizler için ayrı motivasyon. Tesislerimiz, spor imkanlarımız her geçen gün ciddi anlamda farklı boyutlara ulaşıyor. Özel bireylerimizin bu salonlara erişilebilirlik konusunda daha uygun bir şekilde değerlendirmesi bizler için mutluluk kaynağı. Sporcularımızın gençlik merkezlerimizden faydalanması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Mersin'de bir gençlik merkezimiz var. Özel sporcular için dizayn edip çalıştığımız Buda bizler için ayrı bir başlangıç. Bunların da sayısını arttıracağız. Antalya'da, binden fazla sporcunun katılacağı 2020 Down Sendromlular Oyuları'nın ev sahibiyiz. Muhteşem bir ev sahipliği organize edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından şampiyon özel sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve hediyeler verdi. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:46 Manisa FK'dan hakemlere tepki - Spor
16:45 Silvio Berlusconi, İtalya'da olay oldu! - Spor
16:45 THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının MVP'si Larkin oldu - Spor
16:45 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru - Spor
16:42 Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda (2) - Spor
16:38 Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi - Spor
16:11 Bordeaux, maça gelmek isteyen taraftar için okuluna izin mektubu gönderdi - Spor
15:40 Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti - Spor
15:31 Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı - Spor
14:52 Merih Demiral'ın forma giymemesi Juventus taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor - Spor
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
12:45 Belgrad Ormanı'nda rastlanan kafes mantarı, görenleri şaşırttı
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
09:22 Tost yaparak başladığı işte lokanta işletmecisi oldu
2.12.2019 16:55:17