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Bakan Kasapoğlu: "Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray için, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" paylaşımını yaptı.

18.09.2019 17:30Bakan Kasapoğlu:
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray için, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" paylaşımını yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına bugün Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında başlayacak olan Galatasaray'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek geldi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" ifadelerini kullandı.
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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