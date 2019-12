Bakan Kasapoğlu, başarılı sporculara ödül verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bağcılar Belediyesinin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği gençlik şölenine katılarak başarılı sporculara ödül verdi.Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyona Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakam Mustafa Eldivan, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.Bakan Kasapoğlu gençler için her türlü imkanların seferber edildiğini belirterek:"Bağcılar bu kutlu davanan arkasında dağ gibi durmuş bir beldemiz. Bağcıların gençleriyle gurur duyuyoruz. Bakanlığımız olarak bugüne kadar olduğu gibi belediyemizle el ele vereceğiz Bağcıların gençleri ve halkı için usanmadan üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Gençlik bizim en önemli ilham kaynağımız, gücümüz. Gençlerimiz için Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde spor ve diğer alanlarda her türlü imkanı seferber ettik. Bundan sonra da yarının yöneticisi, sporcusu, eğitimcisi gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bu kutlu yolu gençlerimizle engel tanımadan yürümeye devam edeceğiz. Gençlerimizin sadece sayısı fazla değil. Gençlerimiz vicdanıyla, merhametiyle, adaletiyle, çalışkanlığıyla tüm dünyaya meydan okuyan bir gençlik. Biz de bu gençlerimizi her türlü acımasız rekabetin olduğu bu dünyada yarınlara çok güçlü hazırlamak için çalışacağız. Gençler de tüm dünyada bizi gururlandırmaya devam edecekler."Kasapoğlu: "Sizlerle gururlanmaya devam edeceğiz"Ebeveynlerin hassasiyeti sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu söyleyen Kasapoğlu şöyle devam etti:"Bir çalışmayı çeyrek asır sürdürmek kolay bir iş değil. Bağcıların spor beldesi olma kimliği İstanbul için, ülkemiz için önemli bir misyonu ortaya koyuyor. Havuzları yaygınlaştırma noktasında büyük aşama kat ettik. Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Bu ülkede yüzme bilmeyen kalmayana kadar çalışacağız. Bağcılar'dan şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Annelerimize, babalarımıza teşekkür ediyorum. Onların hassasiyetiyle gençleri kötü alışkanlıklara sevk etmek yerine spora yönlendirerek kötülüğü yenmeyi bize gösteriyorlar. Annelerimizin, babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Sporla, akademik hayattaki başarılarınızla ilerledikçe hep birlikte sizlerle gururlanmaya devam edeceğiz."Kasapoğlu: " Tokyo Olimpiyatları'nda Bağcılardan şampiyonlar çıkacak"Bağcıların olimpiyatlarda şampiyon sporcular çıkaracağına inandığını söyleyen Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tesisleri ülkemizin dört bir yanına yayıldı. Cumhurbaşkanımızın spora, sporcuya değer veren vizyonuyla ülkemizdeki spor yatırımları dünyanın hiçbir yerinde yok. Dört dörtlük bir spor altyapısına sahibiz. 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları'nda Bağcılardan şampiyonlar çıkacak. Sabırla, sebatla, inatla bu yolu yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.Kadınların spora katılmaları gerektiğini aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:"Çocuklarımız bu tesisleri kullanacak ama bu tesisler aynı zamanda ailelerimiz için. Türkiye'nin bir spor ülkesi olması hedefimiz var. Bu noktada başta kadınlarımız spor yapacak. Çocuklarını, eşlerini spora teşvik edecekler ve bu tesisleri daha verimli kullanacağız. Spor yapma alışkanlığımızı, spor ülkesi olma hedefimize binaen bu çıtayı yükseltmek zorundayız. Bağcılar spor beldesi olma yolunda çok ileride ama yetmez diyoruz. Bunu daha ileri taşımak istiyoruz. Spor pek çok kötülüğü, kötü alışkanlığı yenmede önemli bir araç. Spor ruhunu daha da yaymamız gerekiyor. Spora erişimi kolaylaştırma yönünde önemli faaliyetlerimiz var. Yerel yönetimlerin bizlerle oluşturduğu sinerji çok önemli. Bu vesileyle belediye başkanına ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Felsefemiz bu. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde sporcularımız, gençlerimiz, kadınlarımız için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir engel tanımadan çalışacağız. Bağcıların çalışan, üreten tüm gençlerini gönülden kutluyorum."Çağırıcı: "2020 Tokyo Olimpiyatlarına Bağcılar'dan 4 sporcu ile katılacağız"Bakan Kasapoğlu, Bağcılar'da ödül alan yaklaşık 500 genci Ankara'ya davet etti.Belediye başkanı Lokman Çağırıcı gençlerin daha iyi yetişmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:"Eğitim, öğretim ve spor dallarındaki yarışmalarda dereceye girenleri ödüllendiriyoruz. Sizlerin çok daha iyi yetişmeniz için eğitim ve sporda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sizlere güveniyoruz. Mehmet Akif'in Asım'ın Nesli, Necip Fazıl Kıkasürek'in Büyük Doğu Nesli diyerek sizi kast ettiğini bilmenizi istiyorum. Yarınların büyük ve güçlü Türkiyesini sizlerin oluşturacağını biliyoruz. Gençliğini eğlenmekle geçirenler yaşlılığını ağlayarak geçirir. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına Bağcılar'dan 4 sporcu ile katılacağız. Bağcıların gençleri her alanda başarılarını sürdürüyor."