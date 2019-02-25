Bakan Kasapoğlu, Başkanlarla Birlikte Derbiyi Takip Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisini Ali Koç
ve Fikret Orman
ile beraber takip ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ediyor. Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç ile birlikte maçı takip eden Bakan Kasapoğlu iki başkanla sohbet ederek maçı izledi.
DERBİYİ DIŞ BASINDAN 10 KİŞİ TAKİP ETTİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça yabancı basın da ilgi gösterdi. Dış basından 10 gazeteci derbiyi takip etmek üzereye Vodafone Park
'a geldi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça dış basından 10 basın mensubu akredite yaptırdı. 8 Japon
basın mensubunun yanı sıra 1 Şili
'li 1 de İspanyol gazeteci, derbi mücadeleyi Vodafone Park'ta takip etti. Özellikle Shinji Kagawa
'nın transfer olmasından sonra Japon medyası, Beşiktaş maçlarında yoğun ilgi gösteriyor.
(Bozhan Memiş/İHA)
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Kaynak: İHA